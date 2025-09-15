Поиск

Пять участниц Pussy Riot заочно осуждены в РФ на сроки от 8 до 13 лет за фейки об армии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник признал пятерых участниц Pussy Riot виновными в распространении ложных сведений о Вооруженных силах РФ.

"Приговором суда окончательное наказание назначено Алине Петровой, Диане Буркот, Ольге Борисовой в виде восьми лет колонии, Тасо Плетнер - 11 лет заключения, Марии Алехиной - 13 лет 15 суток лишения свободы в колонии общего режима заочно", - сообщили в суде.

Также суд запретил Буркот, Петровой и Борисовой в течение четырех лет после отбытия основного наказания заниматься администрированием сайтов, Плетнер и Алехиной - в течение пяти лет.

Девушки признаны виновными по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

Как ранее сообщали в Генпрокуратуре, Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года на протестной акции в музее Мюнхена выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе.

Кроме того, Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года, находясь за пределами РФ, опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий.

Все пятеро подсудимых находятся в международном розыске.

Pussy Riot Алина Петрова Диана Буркот Тасо Плетнер Мария Алехина Ольга Борисова
