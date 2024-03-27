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Участницу Pussy Riot Штейн заочно приговорили к шести годам за фейки о ВС РФ

Участницу Pussy Riot Штейн заочно приговорили к шести годам за фейки о ВС РФ
Фото: Adam Berry/Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы назначил шесть лет колонии заочно участнице проекта Pussy Riot Люсе (Людмиле) Штейн по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Штейн назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет 15 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - заявили в суде в среду.

Такое наказание суд назначил Штейн с учетом другого приговора в 2021 году.

Срок наказания участнице Pussy Riot будет исчисляться с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Также Штейн на три с половиной года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Штейн признана виновной в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Претензии к Штейн возникли у следствия из-за ее высказываний, связанных со специальной военной операцией.

В России Штейн арестована заочно и объявлена в розыск.

В 2021 году Штейн был назначен один год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ), из-за акции в поддержку Алексея Навального. Позднее по ходатайству уголовно-исправительной инспекции ФСИН неотбытое по этому делу наказание ей было заменено на лишение свободы в колонии общего режиме сроком на 31 день.

В настоящее время Штейн находится за границей.

Pussy Riot ВС РФ Басманный суд Москвы Люся Штейн
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