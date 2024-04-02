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Суд в Москве заочно приговорил Верзилова к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки о ВС

Это повторный процесс по данному обвинению

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы назначил восемь лет четыре месяца колонии колонии общего режима продюсеру проекта Pussy Riot и издателю проекта "Медиазона" (признано в РФ иноагентом) Петру Верзилову (признан иноагентом) по делу о распространении ложной информации про вооруженные силы РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Кроме того, по приговору Верзилову на три года и десять месяцев запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания Верзилову будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

В 2023 году Верзилову было назначено четыре с половиной года колонии по этому делу, однако впоследствии Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение из-за нарушений, допущенных в ходе первого процесса.

Верзилов признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для возбуждения дела в отношении Верзилова стали публикации в социальных сетях.

В суде защита Верзилова настаивала на его невиновности и просила суд вынести по делу оправдательный приговор.

В России Верзилов объявлен в розыск и арестован заочно.

Pussy Riot ВС РФ Медиазона Мосгорсуд Петр Верзилов
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