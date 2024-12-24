Петр Верзилов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес продюсера проекта Pussy Riot и издателя проекта "Медиазона" (признан в РФ иноагентом) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.

Перечень службы обновился во вторник.

В апреле суд заочно назначил восемь лет и четыре месяца колонии Верзилову по делу о распространении ложной информации про Вооруженные силы РФ. Кроме того, по приговору Верзилову на три года и десять месяцев запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания Верзилову будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

В 2023 году Верзилову было назначено четыре с половиной года колонии по этому делу, однако впоследствии Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение из-за нарушений, допущенных в ходе первого процесса.

Верзилов признан виновным в "публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также ненависти в отношении социальной группы" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Поводом для возбуждения дела в отношении Верзилова стали публикации в социальных сетях.

В суде защита Верзилова настаивала на его невиновности и просила суд вынести по делу оправдательный приговор.

В России Верзилов объявлен в розыск и арестован заочно.