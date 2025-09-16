Установку памятника Грозному в Астрахани поддержали 69% участников голосования

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Установку памятника царю Ивану IV в Астрахани поддержали 69% участников народного голосования, сообщает пресс-служба администрации Астраханской области.

Голосование проводилось с 12 по 14 сентября в 61 пункте рядом с избирательными участками. В нем приняли участие 29 218 человек, из них "20 160 (69%) поддержали установку памятника историческому деятелю в Астрахани", говорится в сообщении.

Также предлагалось выбрать место для установки памятника из трех локаций. Наибольшее количество - 10 483 - набрал сквер на площади Октябрьская напротив Астраханского кремля. Второе место у сквера на Комсомольской набережной - 5 846 голосов. Третье - у сквера на пересечении улиц Эспланадная и Коммунистическая, 3 831 голос.

Предложение поставить памятник Ивану Грозному прозвучало в 2024 году на заседании президиума Совета при президенте России по делам казачества. В августе 2025 года астраханское Российского военно-исторического общества предложило губернатору Игорю Бабушкину с предложением рассмотреть возможность поставить этот памятник в Астрахани. Бабушкин поручил организовать народное голосование по этому вопросу.

Памятник предполагается установить к 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства.