Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Первый пуск модернизированной тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М" с кораблем в беспилотном варианте состоится в 2027 году, это будет следующий пуск ракет данного семейства с космодрома Восточный, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Первый пуск этой ракеты ("Ангара-А5М" - ИФ) в 2027 году. Он будет совмещен с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте и это будет наш следующий пуск с космодрома Восточный", - сказал Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в среду в "Роскосмосе" сообщили о проведении первых испытаний ракетного двигателя РД-191М для модернизированной "Ангары-А5М". По их данным, двигатель отличается увеличенной тягой на 10%, что повышает возможность "Ангары" для вывода полезной нагрузки.

С помощью "Ангары" планируется выводить модули для Российской орбитальной станции (РОС). Отправка первого модуля на орбиту намечена на 2027 год.

Глава "Роскосмоса" в ходе совещания в среду также сообщил, что летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью планируется провести в 2030 году на Восточном.

"Еще одна перспективная модификация этой ракеты - "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью, обеспечивающей выведение полезных нагрузок массой до 38 тонн на низкую околоземную орбиту", - сказал Борисов.

"При условии продолжения финансирования работ в достаточном объеме летные испытания этой ракеты-носителя планируются в 2030 году", - заявил он.

"В будущем эта ракета-носитель планируется к использованию для отправки автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования Солнечной системы и дальнего космоса", - сообщил гендиректор "Роскосмоса".

11 апреля состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Она вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. Пуск ракеты состоялся с третьей попытки - 9 и 10 апреля пуски были отменены автоматикой.

Головным разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева. Основным заказчиком семейства является Минобороны РФ.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.