В Херсонской области в результате обстрела ранены водитель и врач скорой помощи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Алешках под обстрел попала машина скорой помощи, ранены водитель и врач, сообщил "Интерфаксу" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В результате обстрела по пути следования к месту вызова поврежден автомобиль скорой медицинской помощи Алешкинской ЦРБ, пострадало два человека (водитель скорой помощи, врач)", - сообщил он.

Пострадавшие госпитализированы с контузией и осколочными ранениями.