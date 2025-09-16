Комитет Госдумы одобрил законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Решение принято единогласно", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

По его словам, в соответствующем законопроекте "речь идет о противодействии откровенной дискриминации России в структурах Совета Европы, из состава которого наша страна вышла еще в 2022 году, и соблюдения принципов равноправия и баланса интересов".

Конвенцией предусматривается учреждение Европейского комитета, где должно быть обеспечено равное представительство всех стран-подписантов. Россия присоединилась к Европейской конвенции в феврале 1996 года и оставалась ее участницей, однако с декабря 2023 года в комитете не представлена из-за блокировки Страсбургом процесса избрания нового члена от РФ.

Слуцкий подчеркнул, что денонсация Европейской конвенции не повлияет отрицательным образом на соблюдение прав человека и не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в России.

"За годы членства (1996-2022) нашей страны в Совете Европы все нормы различного рода европейских конвенций имплементированы в национальное законодательство. Кроме того, Россия продолжает активно взаимодействовать по линии комитета ООН против пыток и придерживаться норм международной конвенции от 10 декабря 1984 года. Таким образом, вся правовая база в этой сфере сформирована в полной мере", - сказал Слуцкий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что вопрос о денонсации будет рассмотрен на пленарном заседании 17 сентября.