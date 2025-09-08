Дума в приоритетном порядке рассмотрит проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Проект закона о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Дума рассмотрит в приоритетном порядке, сообщили в пресс-службе палаты парламента со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Внесенный президентом России законопроект рассмотрим в приоритетном порядке", - цитируют в пресс-службе в понедельник слова Володина.

Володин направил законопроект в профильный думский комитет по международным делам, говорится в сообщении.

Внесенный президентом РФ проект закона (№1010834-8) размещен в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Кроме денонсации конвенции предлагается также денонсировать и протоколы №1 и №2 к ней, подписанные от имени РФ 28 февраля 1996 года в Страсбурге и ратифицированные 28 марта 1998 г.

Вследствие блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ (в связи с истечением полномочий предыдущего) в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, учрежденный на основании положений Европейской конвенции, Российская Федерация с декабря 2023 года не представлена в этом комитете и не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма. Обращения по вопросу обеспечения представительства РФ в Европейском комитете игнорировались, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества, говорится в пояснительной записке.

"Данные дискриминационные обстоятельства не только нарушают представительные права России в Европейском комитете, но и подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, вследствие чего предлагается денонсировать указанную Конвенцию и протоколы к ней", - отмечается в документе.