Поиск

Дума в приоритетном порядке рассмотрит проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Проект закона о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Дума рассмотрит в приоритетном порядке, сообщили в пресс-службе палаты парламента со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Внесенный президентом России законопроект рассмотрим в приоритетном порядке", - цитируют в пресс-службе в понедельник слова Володина.

Володин направил законопроект в профильный думский комитет по международным делам, говорится в сообщении.

Внесенный президентом РФ проект закона (№1010834-8) размещен в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Кроме денонсации конвенции предлагается также денонсировать и протоколы №1 и №2 к ней, подписанные от имени РФ 28 февраля 1996 года в Страсбурге и ратифицированные 28 марта 1998 г.

Вследствие блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ (в связи с истечением полномочий предыдущего) в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, учрежденный на основании положений Европейской конвенции, Российская Федерация с декабря 2023 года не представлена в этом комитете и не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма. Обращения по вопросу обеспечения представительства РФ в Европейском комитете игнорировались, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества, говорится в пояснительной записке.

"Данные дискриминационные обстоятельства не только нарушают представительные права России в Европейском комитете, но и подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, вследствие чего предлагается денонсировать указанную Конвенцию и протоколы к ней", - отмечается в документе.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

ВККС 15 сентября рассмотрит вопрос о назначении Краснова председателем Верховного суда

ВККС 15 сентября рассмотрит вопрос о назначении Краснова председателем Верховного суда

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Генпрокуратура требует конфисковать имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Генпрокуратура требует конфисковать имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Московский арбитраж запретил Wintershall судиться c Россией за рубежом

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

В Думу внесен законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Компания-владелец российского Burger King редомицилировалась в Россию

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });