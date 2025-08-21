Поиск

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах
Фото: Погиба Александра/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ включит мессенджер Max в список приложений, обязательных для предустановки на электронных устройствах, сообщила пресс-служба кабмина.

Max заменит VK Мессенджер, который находился в этом списке с 2023 года. Изменения начнут действовать с 1 сентября.

Кроме того, с 1 сентября RuStore будет предустанавливаться на устройства, работающие на операционных системах (ОС) iOS и HyperOS. До этого отечественный магазин приложений был обязательным к предустановке лишь на устройствах на ОС Android и HarmonyOS.

Закон о создании национального мессенджера был принят в июне. 15 июля правительство РФ определило компанию "Коммуникационная платформа", которая является "дочкой" VK, в качестве обеспечивающей работу и развитие национального сервиса обмена информацией.

Первая версия платформы Max была представлена VK в конце марта 2025 года; на конец июня количество пользователей составляло 1 млн.

19 августа стало известно, что число пользователей Max достигло 18 млн, об этом сообщила пресс-служба сервиса.

RuStore Max VK
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В Госдуме видят у Telegram больше шансов вернуть звонки, чем у WhatsApp

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Специалисты Роскомнадзора отразили в июле почти 680 DDoS-атак

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

РКН потребовал от операторов связи удалить программное обеспечение Speedtest

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7004 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });