Комитет Думы отправил на доработку законопроект о страховании жилья от ЧС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению решил, что нужно доработать текст важного для страхового рынка законопроекта, который должен был запустить федеральный закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, бездействующий с 2018 года (тексты соответствующих решений и заключения комитета имеются в распоряжении агентства - ИФ).

Законопроект № 605295-8 в апреле в Думу внесли депутаты Анатолий Аксаков, Николай Цед и Ярослав Нилов. Документ предусматривает замену права на обязанность для властей регионов разрабатывать и утверждать программы добровольного страхования жилья от рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС) для своих территорий.

Комитет Госдумы по региональной политике выступает основным исполнителем по проекту, а соисполнителем - комитет по финансовому рынку. Оба комитета в весеннюю сессию утвердили положительные заключения на этот законопроект, рассмотрение документа в I чтении ожидалось 24 сентября.

"Комитет, следуя регламенту, использовал право проведения дополнительных встреч и обсуждений с авторами и представителями страхового сообщества. По итогам обсуждения было принято решение о предоставлении месячного срока на внесение изменений в текст законопроекта с учетом высказанных замечаний", - объяснил "Интерфаксу" один из участников последнего заседания комитета по региональной политике, на котором было принято решение о доработке документа.

Бюджетные сомнения

Как следует из текста последнего заключения комитета по региональной политике, депутаты исходят из того, что принятие законопроекта потребует дополнительных расходов бюджетов, а в самом законопроекте источники таких расходов и "порядок выполнения новых видов расходных обязательств" не указаны. "Источники исполнения новых расходных обязательств субъектов РФ не определены", - говорится в заключении.

Под сомнение ставится первоначальный вывод авторов законопроекта "о сокращении расходов бюджетной системы РФ и субъектов РФ". Кроме того, к проекту имеется ряд юридико-технических замечаний.

В развитие темы о дополнительных расходах бюджета в заключении приводятся такие данные: "В последние годы наблюдается увеличение сумм дотаций со стороны федерального бюджета в адрес субъектов РФ для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. В 2021 году сумма составляла 718 млрд рублей, в 2022 году - 759 млрд рублей, в 2023 году - 823 млрд рублей". "Принятие законопроекта может усилить данную тенденцию. Принятие данного законопроекта не приведет к снижению расходов бюджетов субъектов РФ, а, наоборот, увеличит их", - говорится в заключении комитета.

Как сообщил "Интерфаксу" президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, "основные вопросы членов комитета к авторам законопроекта и представителям страхового сообщества в ходе обсуждения сводились к уточнению порядка финансирования расходов на выплаты гражданам из средств бюджета".

По его словам, ВСС "подготовит в установленный срок детальный анализ и расчеты на эту тему", чтобы показать, что никаких дополнительных расходов бюджеты разных уровней по программам страхования ЧС нести не будут, задействоваться на софинансирование выплат по ущербу жилью могут только средства, уже выделенные бюджетом по статье о компенсации ущерба от ЧС.

"Дополнение страховых выплат к бюджетным позволит владельцам жилья получать по совокупности не минимальные компенсации, как это нередко происходит сейчас, но более полновесные", - полагает президент ВСС.

"Если, к примеру, убыток имуществу граждан в регионе в результате ЧС определен в 10 млрд рублей, то этот показатель меняться не может. Может меняться только доля участия бюджетов в компенсациях. Логика такая: если есть страховая часть в совокупной выплате, то доля бюджетной выплаты становится меньше за счет этого. Таким образом, соучастие страховщиков в выплатах бюджетам тоже выгодно", - пояснил глава ВСС.

По словам Уфимцева, "только по договорам добровольного страхования имущества в Оренбуржье российские страховщики выплатили в этом году 2 млрд рублей".

Это произошло в отсутствие работающего закона о страховании жилья от ЧС и утвержденной программы страхования жилья в регионе.

Различия географических подходов

Как следует из текста заключения думского комитета, о необходимости доработки законопроекта, способного запустить закон о добровольном страховании жилья от ЧС в стране, у представителей комитета возник еще ряд сомнений, в том числе в необходимости механизма перераспределения рисков по территории страны.

"В ряде регионов РФ, менее подверженных стихийным бедствиям, ЧС носят единичный характер. Такие программы для них не актуальны. Например, на территории Пермского края с 2018 года ЧС не зарегистрированы", - приводится аргумент в заключении комитета.

В то же время, по данным Московской области, "единый платежный документ, который включает в добровольном порядке строку об оплате страховки помещения, получает 95% населения, проживающего в многоквартирных домах. Вместе с тем услугами добровольного страхования в 2023 году воспользовалось менее 5% жителей области", отмечается в заключении комитета.

Как пояснил "Интерфаксу" эксперт крупной компании, активно страхующей имущественные риски россиян, "в Московском регионе действительно нет рисков масштабных наводнений. Однако ЧС-программа может защищать жилье не только от климатических, но и от техногенных ЧС, например, от взрывов бытового газа или аварий на ТЭЦ, это актуально для всех регионов".

Кроме того, по его словам, география климатических ЧС расширяется, ЧС происходят там, где их не ждут. В этой связи страховщики отмечают растущий спрос на страховую защиту на подверженных ЧС территориях. Однако высокие риски диктуют и рост цен на страхование имущества. Перераспределение рисков по территории страны, вовлечение всех регионов в исполнение закона позволяет сделать выплаты более весомыми, цены - доступными, создавать конфигурацию программ для регионов по их усмотрению.

"Выбор, участвовать в будущей программе или нет, в любом случае остается как у граждан, так и у страховщиков в случае принятия законопроекта. При отсутствии таких программ страхования этого выбора нет. Но в том случае, если программы ЧС-страхования будут разрабатываться и приниматься только высокорисковыми территориями, страховщики не согласятся на заведомо убыточную деятельность, риски должны перераспределяться по стране", - пояснил эксперт.

Он обратил внимание на тот факт, что право региональных властей разрабатывать и принимать программы страхования жилья для своих регионов у регионов есть с момента принятия закона в 2018 году, порядка 20 территорий подобные переговоры со страховщиками начинали, но они не завершились подписанием документа, отметил собеседник агентства.

"Программ страхования жилья до сих пор нет ни в одном регионе РФ, даже в тех, где имущественный ущерб от ЧС уже выливался в многомиллиардные убытки. Цель проекта - изменить эту ситуацию к лучшему", - считает он.