Минобороны заявило о возвращении войск в пункты дислокации после учения "Запад-2025"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска и подразделения других стран начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения стратегического учения "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в среду.

"В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025", приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - сказано в сообщении министерства.

Стратегическое учение "Запад-2025" состоялось 12-16 сентября на территории России и Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях.

Президент России Владимир Путин 16 сентября посетил полигон "Мулино" (Нижегородская область), где прошла основная фаза учения "Запад-2025". Путин заявил, что в учении задействовали 100 тыс. военнослужащих, около 10 тыс. систем вооружения и техники.

По данным Минобороны РФ, практические действия войск на учении "Запад-2025" прошли на 41 полигоне на территории России и Белоруссии.

Минобороны РФ сообщало, что, в частности, в рамках маневров "Запад-2025" состоялись полеты над Баренцевым морем стратегических ракетоносцев Ту-160, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Министерство сообщало о практической стрельбе фрегатом "Адмирал Головко" из Баренцева моря гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и пуске многоцелевой атомной подлодкой "Архангельск" крылатой ракеты "Калибр".

Минобороны РФ сообщило, что в основном этапе маневров 16 сентября на полигоне "Мулино" в составе коалиционной группировки приняли участие органы военного управления и часть войск Московского военного округа, подразделения Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил РФ. По данным министерства, в розыгрыше практических действий в составе коалиционной группировки на полигоне "Мулино" приняли участие оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Бангладеш, Белоруссии, Индии и Ирана, а также оперативные группы органов военного управления Буркина-Фасо, Конго и Мали.

"За практическими действиями войск на полигоне "Мулино" наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и иностранные гости из 55 государств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны Белоруссии 16 сентября заявило, что в ходе учения "Запад-2025" отработано планирование применения нестратегического ядерного оружия, а также развертывание ракетного комплекса "Орешник".

Минобороны РФ
