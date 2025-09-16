Минобороны РФ сообщило о полете "стратегов" Ту-160 над Баренцевым морем на учении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря в рамках учения "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Продолжительность полета составила около 4 часов", - говорится в сообщении.

"При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали электронные пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника", - сообщили в ведомстве.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявило Минобороны РФ.

По информации министерства, Ту-160 были сопровождены истребителями-перехватчиками дальнего радиуса действия МиГ-31 ВКС РФ.

"Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - сообщило Минобороны России.

15 сентября Минобороны РФ сообщало о полете над Баренцевым морем в рамках учения "Запад-2025" российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" проводится с 12 по 16 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах Белоруссии и России, в Балтийском и Баренцевом морях.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.