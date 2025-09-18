Захарова сказала, что визовые ограничения для граждан ЕС не планируются

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Москва не планирует вводить визовые ограничения для граждан и подданных стран - членов Евросоюза, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Со своей стороны закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическими, каким-то образом - не планируем. Считаем, что человеческие контакты, туризм, деловые, гуманитарные связи должны сохраняться", - сказала она.

По ее словам, идеи ввести "подобные дискриминационные меры" в ЕС для граждан России "являются еще одним элементом гибридной войны, развязанной Брюсселем".

"Генерируемые внутри Европейского союза идеи ввести ограничительные меры в визовой сфере являются очередным примером проявления и лицемерия и двойных стандартов и - самое главное - неуважения к закону", - подчеркнула Захарова.