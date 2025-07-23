Новую систему биометрического контроля въезжающих в ЕС запустят в октябре

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Новую систему биометрического контроля пассажиров, въезжающих в страны Евросоюза, Entry/Exit System (EES) запустят в октябре 2025 года, она будет автоматически считать срок пребывания гражданина в странах ЕС, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"EES будет автоматически регистрировать каждого гражданина страны, не входящей в ЕС, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, фиксируя точное время и место въезда или выезда. Все граждане стран, не входящих в ЕС, обязаны будут предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица при первом пересечении границы ЕС. При последующих визитах в течение трех лет будет проводиться только биометрическое сканирование лица. Отказ предоставить биометрические данные повлечет отказ во въезде. У детей до 12 лет отпечатки пальцев требовать не будут", - говорится в сообщении.

Цель новой системы - заменить ручное проставление штампов в паспортах, которое, как считают европейские власти, отнимает много времени, не обеспечивает надежных данных о пересечениях границы и не позволяет систематически выявлять лиц, которые превышают разрешенные визой сроки пребывания в Евросоюзе.

По данным ассоциации, на первом этапе EES заработает как минимум на 10% пограничных пунктов пропуска. 9 апреля 2026 года развертывание EES должно быть завершено во всех странах Шенгенской зоны. При этом государства-участники блока могут временно приостанавливать внедрение EES на отдельных участках при возникновении сбоев или очередей.

До конца переходного периода пограничные службы стран Шенгенской зоны продолжат вручную проставлять штампы в проездных документах.

Для ускорения прохождения границы разработано мобильное приложение Travelto Europe, позволяющее добровольно пройти предварительную регистрацию в EES. Первым пилотным объектом, где оно заработает, станет аэропорт Стокгольм-Арланда в Швеции.

"Российские путешественники, как и граждане других неевропейских стран, не могут находиться в Шенгенской зоне дольше 90 дней в течение любых 180 дней. Соответственно, контроль за их пребыванием в странах Шенгенской зоны с внедрением EES ужесточится. Нарушения сроков пребывания будут фиксироваться автоматически, что может привести к запрету на повторный въезд. В случае отказа во въезде одной из стран Шенгенской зоны EES также зафиксирует эту информацию, что может стать основанием для отказа в любую другую страну блока", - говорится в сообщении.

В ассоциации отмечают, что для въезда в страны Шенгенской зоны будут одинаково действительны как биометрические, так и небиометрические паспорта, если они действительны в своей стране и имеют действующую визу.

Страны ЕС, как правило, принимают большинство проездных документов, включая небиометрические паспорта, подчеркивается в разъяснениях ЕС. Однако на практике стран, которые не признают небиометрические паспорта россиян, становится больше.

Как напоминают в АТОР, на середину июля 2025 года семь стран Шенгенской зоны объявили о непризнании российских пятилетних паспортов старого образца, не содержащих биометрических данных. Это Франция, Чехия, Дания, Исландия, Эстония, Литва и Латвия.