Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч в пятницу днем выбросил столб пепла на высоту до 4 км 500 м над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Шлейф пепла протянулся примерно на 20 км к северу от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тысяч лет.