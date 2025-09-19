Угроза цунами снята на Камчатке после мощного землетрясения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Отменена угроза цунами, объявленная на восточном побережье Камчатки после мощного землетрясения, произошедшего в пятницу утром, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Угроза цунами снята на Камчатке", - говорится в сообщении.

Ранее угрозу цунами сняли на Курильских островах.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,8 случилось у восточного побережья Камчатки 19 сентября в 06:58 по камчатскому времени (21:58 четверга по Москве). Эпицентр находился в Тихом океане в 143 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км под морским дном. По данным МЧС, в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до 7 баллов. Жители Елизовского района ощутили подземные толчки силой до 6 баллов, а Усть-Камчатского округа - до 4 баллов.

После этого землетрясения сейсмологи регистрируют в том районе множество более слабых землетрясений, некоторые из них ощущаются в населенных пунктах.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители местных населенных пунктов ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. После этого у берегов Камчатки продолжаются афтершоки.