Завершены работы по сбору мазута с морского дна на побережье Анапы

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Водолазы в период с 10 по 17 сентября подняли у причала в поселке Джемете последние мешки с нефтепродуктами, завершив еще один этап очистки побережья Анапы и Темрюкского района после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает оперштаб Кубани.

"Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены. С 10 по 17 сентября водолазы у причала в п. Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за весь период водолазы совершили 21,5 тыс. погружений и собрали почти 22,5 тыс. мешков с мазутом общим весом более 2 тыс. тонн.

"Всего очистку проводили на 19 участках, расстояние между крайними местами проведения таких подводных работ - почти 14 км. Это прибрежные зоны Анапы, п. Джемете, с. Витязево, а также п. Веселовка, п. Волна и п. Артющенко в Темрюкском районе", - уточняется в сообщении.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.

В конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в воде Черного моря отклонений от норм не выявлено.

Хроника 15 декабря 2024 года – 19 сентября 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапа Джемете
