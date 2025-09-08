Поиск

Бронирования Анапы снизились на 30% по итогам летнего сезона

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Бронирования Краснодарского края этим летом снизились на фоне ситуации с Анапой, количество ночевок на самом курорте сократилось на 65% в июне-августе, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Краснодарский край из-за проблем, вызванных экологической катастрофой в Керченском проливе и загрязнением черноморского побережья у берегов Анапы, показал незначительное снижение в бронированиях – минус 1,6%. Однако в количестве ночевок снижение достигло 11,8%. Разница в этих показателях объясняется значительным уменьшением средней продолжительности поездки. Отели в большем объеме загружались туристами, приезжающими на выходные из ближайших регионов", - сказал Уманский, слова которого приводит пресс-служба РСТ.

По словам эксперта, ситуация в Анапе еще более сложная: количество бронирований сократилось на 30%, а количество ночевок снизилось по итогам летнего сезона на 65%.

"Помимо экологической катастрофы в Черном море на снижение спроса повлияли еще как минимум три причины. Первая – укрепление курса рубля по отношению к иностранной валюте, сделавшее предложение по отдыху за рубежом привлекательнее отечественного. Вторая – высокая инфляция, снижающая покупательную способность домохозяйств, одновременно повышающая себестоимость предложения, в том числе и гостиничных услуг. Третья – аномально холодное лето в центральной и южной частях нашей страны", - считает он.

Также Уманский отметил снижение числа ночевок в гостиницах в других регионах. Так, в Ленинградской области пребывание в отелях сократилось на 9%, в Удмуртии - на 8,3%, в Новосибирской области - на 6,5%, в Тульской области - на 6,2%. Также снижение числа ночевок зафиксировано в Пензенской области (минус 5,3%), Мурманской области (минус 4,8%), Московской области (минус 4,2%), Саратовской области (минус 3,9%), Сахалинской области (минус 3%).

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно без купания в море.

