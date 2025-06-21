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В Роспотребнадзоре обусловили открытие пляжей Анапы их очисткой

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вопрос об открытии пляжей Анапы будет решаться после их очистки; вероятность самоочистки морской воды и песка в этом году мала, изучаются другие технологии и возможности их очистки, сообщила в интервью "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"В Анапе, в районе, где песчаные пляжи и вода были покрыты нефтью, там да, там есть превышения (показателей - ИФ), они сохраняются", - сказала Попова.

Она отметила, что ведомством ведется работа, направленная на защиту здоровья граждан, поэтому в районе Анапы и Темрюкского района купание запрещено. При этом, как уточнила глава ведомства, курорты Анапы в этом году принимают граждан.

Говоря о перспективах открытия пляжей Анапы, Попова сообщила, что они зависят от скорости очистки пляжа.

"На самоочищение рассчитывать в этом сезоне не приходится. Различные другие технологии и возможности очистки активно изучаются, в том числе и специалистами Роспотребнадзора", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По ее словам, как только будут достигнуты результаты, которые позволят увидеть соответствие нормам, будет решаться вопрос об открытии пляжей.

На остальной территории Черноморского побережья, как напомнила Попова, отклонений не выявлено.

Анна Попова Роспотребнадзор
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