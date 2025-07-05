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Демонтаж защитного вала стартовал на побережье Анапы

Демонтаж защитного вала стартовал на побережье Анапы
Пляж в Анапе
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Часть защитного вала на берегу Черного моря в Анапе разберут из-за отсутствия новых выбросов мазута, сообщает в субботу оперштаб Краснодарского края.

"Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют. Работы стартовали в двух направлениях - от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны села Витязево", - говорится в сообщении

Отмечается, что решение было принято из-за того, что на участках береговой линии, где вал разберут, уже несколько месяцев не было выбросов нефтепродуктов.

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"Также вал нужно разобрать, чтобы завершить очистку пляжей, так как сама насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута. И без его очистки невозможно завершить работу на берегу", - уточняется в сообщении.

Сначала специалисты снимут и увезут на утилизацию полипропиленовые сети, которыми накрывали насыпь, чтобы удерживать мазут. После этого вал выравнивают с помощью фронтального погрузчика.

"На завершающем этапе специальная техника, которой проводят механизированную очистку пляжей, многократно просеет и этот песок, убрав из него нефтепродукты и остаточный мусор", - добавили в оперштабе.

При этом в штабе заявили, что на одном участке защитный вал сохранят - это береговая линия от пляжа в районе технополиса "Эра" до устья реки Можепсин, так как там еще идут водолазные работы. На дне неподалеку от берега собирают мазут. Запрет на посещение анапских пляжей сохранится.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 05 июля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край
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