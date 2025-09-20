Поиск

Все живые организмы из спутника "Бион-М" №2 доставлены в Москву

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Животные и растения из биоспутника "Бион-М" №2, вернувшегося накануне из месячного орбитального полета, доставлены в лаборатории Государственного научного центра Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, сообщили в Институте.

По данным Института, после приземления живые организмы начинают быстро реадаптироваться к земным условиям, из-за чего необходимо быстро зафиксировать изменения, вызванные космическим полетом.

"Основной объем работы с животными необходимо завершить в первые 24 часа после посадки аппарата", - сообщили в ИМБ РАН.

19 сентября "Роскосмос" сообщил, что спускаемая капсула космического аппарата "Бион-М" №2 с животными и растениями на борту приземлилась в Оренбургской области после месячного орбитального полета.

Директор Института ИМБП РАН, академик Олег Орлов заявил, что десять из 75 мышей, отправившихся в орбитальный полет, не пережили космический эксперимент.

"Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами. Данные конечно не пропали, мы узнаем, на каких этапах и по какой причине они погибли", - сказал он.

Научный аппарат "Бион-М" №2 был запущен 20 августа с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1б". В месячный орбитальный полёт отправились 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенные из семян, ранее бывавших в космосе. Кроме того, в космос полетели грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.

19 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты рассмотрят возможность отправки человека на полярную орбиту по итогам эксперимента "Бион-М" №2. По его словам, результаты эксперимента будут известны через несколько месяцев после запуска.

Цель проекта - изучение влияния радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.

Олег Орлов РАН Роскосмос ИМБП Бион-М
