Биоспутник с живыми организмами вернулся на Землю после месячного орбитального полета

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Спускаемая капсула космического аппарата "Бион-М" №2 с животными и растениями на борту приземлилась в Оренбургской области, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Космический аппарат был запущен с Байконура 20 августа - спустя 30 суток он вернулся на Землю с живыми организмами на борту", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

В нем отмечается, что после приземления животных отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях.

"Роскосмос" также опубликовал спутниковый снимок ориентировочного места посадки аппарата, который находится в Пономаревском районе Оренбургской области.

В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщили, что спускаемый аппарат совершил мягкую посадку в 11:00 мск. На месте приземления аппарата в медицинской палатке ученые и специалисты ИМБП проводят первые послеполетные исследования.

"В соответствии с план-графиком работ, возвращение биообъектов в лаборатории московского Государственного научного центра ИМБП РАН ожидается в полночь на 20 сентября", - сообщили в институте.

Научный аппарат "Бион-М" №2 был запущен 20 августа с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1б". В месячный орбитальный полет отправились 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенные из семян, ранее бывавших в космосе. Кроме того, в космос полетели грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.