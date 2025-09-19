Директор ИМБП РАН сообщил, что 10 мышей не пережили космический полет

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Десять из 75 мышей, отправившихся в орбитальный полет в научном аппарате "Бион-М" №2, не пережили космический эксперимент, сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, академик Олег Орлов.

"По результатам: из 75 мышей десять мы не досчитались. При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь ученые и организаторы полета. Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами. Данные конечно не пропали, мы узнаем, на каких этапах и по какой причине они погибли", - сказал Орлов, чьи слова привели в пресс-службе института.

По его информации, посадка спускаемого аппарата прошла штатно. "Говорить о научных результатах рано, но все биообъекты доставлены на землю и все они в хорошем состоянии. Это позволяет провести те исследования, которые были намечены учёными. Часть послеполетных экспериментов проходит здесь, прямо в полевых условиях. Дальше биообъекты перевезут в лаборатории Москвы, где исследования будут продолжены", - сообщил Орлов.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что спускаемая капсула космического аппарата "Бион-М" №2 с животными и растениями на борту приземлилась в Оренбургской области.

"В соответствии с план-графиком работ, возвращение биообъектов в лаборатории московского Государственного научного центра ИМБП РАН ожидается в полночь на 20 сентября", - сообщили в свою очередь в институте.