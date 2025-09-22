Поиск

В Белгородской области в результате атак за ночь погибли два человека, ранены 12

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях ночных атак беспилотников на населенные пункты региона.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 58 населенных пунктов региона. Два человека погибли, 12 получили ранениям, написал он в Telegram.

Повреждено два многоквартирных и 14 частных жилых домов, один из которых сгорел, 13 легковых и грузовых автомобилей (три транспортных средства уничтожены огнем), трактор, здание предприятия, три коммерческих и один социальный объекты, ангар, три объекта связи, газовая труба и четыре ЛЭП,

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 176 беспилотников и выпущено 20 боеприпасов в ходе 7 обстрелов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фигурантов дела об отравлении "Мистером Сидром" осудили в Самаре на 8 и 9 лет

Глава Владимира арестован по делу о взятке в особо крупном размере

Глава Владимира арестован по делу о взятке в особо крупном размере

Приемка к 1 сентября обрушившейся в Новосибирской области школы прошла с нарушениями

Приемка к 1 сентября обрушившейся в Новосибирской области школы прошла с нарушениями

Жалоба защиты арестованного в Приморье французского путешественника поступила в суд

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 4 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 4 км

В результате атаки БПЛА на Крым погибли три человека

Минобороны РФ назвало удар ВСУ по курортной зоне Крыма террористической атакой

Украинские БПЛА ударили по санаторию "Форос" в Крыму

Что произошло за день: воскресенье, 21 сентября

Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7192 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });