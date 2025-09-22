В Белгородской области в результате атак за ночь погибли два человека, ранены 12

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях ночных атак беспилотников на населенные пункты региона.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 58 населенных пунктов региона. Два человека погибли, 12 получили ранениям, написал он в Telegram.

Повреждено два многоквартирных и 14 частных жилых домов, один из которых сгорел, 13 легковых и грузовых автомобилей (три транспортных средства уничтожены огнем), трактор, здание предприятия, три коммерческих и один социальный объекты, ангар, три объекта связи, газовая труба и четыре ЛЭП,

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 176 беспилотников и выпущено 20 боеприпасов в ходе 7 обстрелов.