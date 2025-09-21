Поиск

Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений водитель погиб на месте", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков отметил, что в Пролетарском еще один беспилотник атаковал коммерческий объект, пострадали двое мужчин и две женщины. В здании повреждены фасад и остекление.

Кроме этого, в селе Новоленинское мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног в результате атаки FPV-дрона на машину.

Ранее в воскресенье днем Гладков сообщил, что в поселке Ракитное от удара FPV-дрона погиб мужчина.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях

Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях

Школа, частично обрушившаяся в Новосибирской области, была построена в 1937 году

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 19 дронов ВСУ за ночь

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

В Дагестане 73 населенных пункта остались без электричества из-за аварии

Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА в Самарской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });