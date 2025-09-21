Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений водитель погиб на месте", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков отметил, что в Пролетарском еще один беспилотник атаковал коммерческий объект, пострадали двое мужчин и две женщины. В здании повреждены фасад и остекление.

Кроме этого, в селе Новоленинское мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног в результате атаки FPV-дрона на машину.

Ранее в воскресенье днем Гладков сообщил, что в поселке Ракитное от удара FPV-дрона погиб мужчина.