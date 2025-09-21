Поиск

Один человек погиб и четверо ранены при ударах БПЛА в Белгородской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб и четверо получили ранения при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В поселке Ракитное от удара FPV-дрона погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также, по данным Гладкова, дрон атаковал работающий в поле трактор в Белгородском районе в селе Салтыково.

"Мужчину со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Октябрьскую РБ. Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. Техника повреждена", - сообщил он.

Еще один FPV-дрон нанес удар по территории фермерского хозяйства в селе Варваровка Белгородского района. Бойцы самообороны доставили мужчину и двух женщин со множественными осколочными ранениями в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения Белгорода.

