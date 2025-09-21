Поиск

Почти два десятка населенных пунктов атакованы за день в Белгородской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Почти два десятка населенных пунктов в Белгородской области подверглись в воскресенье украинским атакам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон вследствие прилета снаряда повреждено частное домовладение, а также перебита линия электропередачи. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа после детонации FPV-дрона повреждены остекление и забор в частном доме. В селе Безымено дрон ударил по территории сельхозпредприятия - повреждено оборудование", - написал он в своем телеграм-канале вечером.

По его словам, в селе Никольское Белгородского района в результате удара дрона поврежден балкон многоквартирного дома, в селе Николаевка выведен из строя инфраструктурный объект связи. Также удары были нанесены по селам Бочковка, Нечаевка и Стрелецкое. На участке автодороги Октябрьский - Красный Октябрь FPV-дрон атаковал грузовой транспорт.

Кроме этого, в Шебекинском округе от беспилотников и боеприпасов ВСУ повреждены дома и транспорт в селах Новая Таволжанка и Муром.

Были также атакованы населенные пункты Валуйского округа, так, в поселке Уразово от детонации дрона выбиты окна здания предприятия. Второй БПЛА атаковал коммерческий объект.

Повреждения частных домов, социальных и коммерческих объектов зафиксированы в поселках Красная Яруга, Ракитное, в селах Борисовка и Зозули.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей в регионе во время обстрелов и атак дронов ВСУ.

