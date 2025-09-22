В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены четверо

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак дронов в регионе ранены двое взрослых и двое детей.

"В поселке Северный Белгородского района беспилотник атаковал легковой автомобиль, вследствие чего пострадали два ребенка. Восьмилетняя девочка с осколочным ранением ноги и 12-летний мальчик с баротравмой доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу", - написал он в Telegram.

На месте атаки повреждены легковой автомобиль и частный дом.

"В Белгороде от удара беспилотника по коммерческому объекту ранен мужчина. С осколочным ранением ноги он доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода", - продолжил губернатор.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа пострадал мужчина. "Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, плеча, спины и ног в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи он будет переведен в областную клиническую больницу", - уточнил Гладков.

Ранее в этот день он сообщил, что в Белгороде в результате атак беспилотников ранения получили мужчина и три женщины.