Песков назвал жестом доброй воли предложение Путина по ДСНВ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Решение о продлении Москвой сроков действия количественных ограничений ДСНВ на год после его истечения стало доброй волей президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент Путин очень хорошо понимает важность этого документа для мировой стабильности и безопасности, поэтому здесь никто ничего от нас не требовал. Это именно жест доброй воли со стороны Путина", - сказал он в интервью радио РБК.

Отвечая на вопрос, получила ли Россия ответ от Вашингтона на свою инициативу, Песков заявил: "Видимо, Зеленский не дал просто президенту Трампу сформулировать какую-то позицию в ответ на эту инициативу президента Путина".

Накануне президент США Дональд Трамп встречался с Зеленским в Соединеных Штатах.

Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще в течение года. Он отметил, что мера станет жизнеспособной только при условии, если США будут действовать аналогичным образом.

ДСНВ, или СНВ-3, – договор России и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В послании Федеральному собранию в феврале 2023 года Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него.