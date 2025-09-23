Поиск

Путин и Трамп предметно не обсуждали идею продления ДСНВ еще на год

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали предметно возможность продления Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, не доводилась", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов во вторник, доводилась ли ранее до американского лидера эта инициатива со стороны Путина.

"Тема, в целом, поднималась в ходе контактов в том плане, что время как шагреневая кожа сокращается, и мы действительно находимся на пороге ситуации, когда можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов", - отметил он.

По словам Пескова, отсутствие подобных документов "чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации".

"Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", - подчеркнул Песков.

Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще в течение года. Он отметил, что мера станет жизнеспособной только при условии, если США будут действовать аналогичным образом.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что в Белом доме позитивно отнеслись к словам Путина по поводу ДСНВ, президент США Дональд Трамп хочет прокомментировать их лично.

Дмитрий Песков ДСНВ Владимир Путин Дональд Трамп США
