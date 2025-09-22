Поиск

В Белом доме положительно отнеслись к предложению Путина по ДСНВ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Белом доме позитивно отнеслись к словам президента РФ Владимира Путина о готовности придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), президент США Дональд Трамп хочет прокомментировать их лично, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент знает об этом предложении президента Путина, и он прокомментирует его позже. Я думаю, это предложение звучит достаточно хорошо, но президент США хочет прокомментировать его сам", - заявила она в ходе пресс-брифинга в понедельник.

Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще в течение года. Он отметил, что мера станет жизнеспособной только при условии, если США будут действовать аналогичным образом.

