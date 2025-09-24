Туроператоры РФ не фиксируют ограничений на получение шенгена в Италию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Визовые центры Италии в РФ работают штатно и принимают документы от российских туристов как с биометрическими, так и с паспортами старого образца, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее в соцсетях появилась информация, что Италия ставит в визы россиянам пометки о запрете на въезд в семь стран ЕС - Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву, включая транзит.

"Важно понимать: указанные страны не вводили ограничений для россиян - обладателей действующих биометрических паспортов. Соответствующие запреты есть - но касаются они исключительно граждан, путешествующих по паспортам старого образца (с пятилетним сроком действия)", - пояснил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

Он отметил, что Италия сохраняет статус одной из самых лояльных стран Шенгена. Чаще всего визы выдаются на срок конкретной поездки, но встречаются и полугодовые, и годовые мультивизы.

Согласно прошлогоднему отчету Еврокомиссии, наибольшее число виз выдала российским туристам Италия - 153 тыс. По данным статистики, 76% виз, выданных итальянским консульством в Москве, оказались многократными, а доля отказов составила менее 5%.

Второе место заняла Франция - 124 тыс. виз, каждая третья из которых (32,6%) была многократной. Замыкает тройку лидеров Испания (111 тыс., доля многократных виз - 8%).