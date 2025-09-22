Поиск

Спрос на оформление шенгенских виз в РФ в сентябре снизился на 10-20%

Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Обсуждения приостановки выдачи виз российским туристам в рамках санкций ЕС охладили спрос на их оформление этой осенью на 10-20%, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

"В начале года мы фиксировали повышенный интерес к Европе и прогнозировали рост заявок на 20% по итогам 2025 года. Однако ажиотаж вокруг санкций внес коррективы: по нашим данным, спрос осенью 2025 года уже снизился на 10-20%", - сказал он.

Как отметил Абасов, сейчас около 15% туристов либо отложат поездки на следующий год, либо переориентируются на другие направления, например, Турцию, ОАЭ, Азию.

Согласен с экспертом и соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов. По его словам, нестабильная ситуация с выдачей шенгенских виз, перспектива возможных ограничений становятся дополнительным стимулом для перетока туристов на безвизовые направления, в частности, страны Ближнего Востока и Азии.

"На эти направления большой спрос благодаря разнообразию, удобству перевозки и отсутствию виз. Этот глобальный переток хорошо виден по Китаю - как только отменили визы, запросов на эту страну в нашей компании стало сразу втрое больше", - цитирует его объединение.

По оценке Арутюнова, ситуация так и остается нестабильной: консульства усилили проверки, запрашивая подтверждения поездок по ранее выданным визам, включая чеки, билеты и брони отелей, даже если в паспорте уже стоит штамп страны-участницы шенгена.

"Это связано с участившимися случаями так называемого "визового шопинга", когда выбирается удобная страна для подачи документов без реального намерения посетить её, что теперь стало одной из ключевых причин отказов", - объяснили в РСТ.

В первой половине сентября часть стран Евросоюза предложила ввести полный запрет на въезд для российских туристов в рамках 19-го пакета санкций против России. Поводом для этого послужил рост турпотока из РФ. Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций, но не внесла в него визовых ограничений. Однако они могут появиться в декабре.

По прогнозам экспертов, декабрьские планы Еврокомиссии по ужесточению визового режима, включая сокращение квот для россиян и приоритет деловых и семейных заявок над туристическими, подталкивают заявителей ускорить подачу документов.

В 2019 году граждане России подали более 4,1 млн заявлений на оформление шенгенских виз. Россия занимала первое место в мире по этому показателю. Доля отказов составила 1,5%, в 2024 году она была в пять раз выше. Российские туристы в 2024 году подали 606,6 тыс. заявлений на оформление шенгенских виз, а получили 541,8 тыс.

