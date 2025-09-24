Поиск

Госдума приняла закон, уточняющий правила цифровых подписок

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 1 марта 2026 гjlf вводит запрет на использование реквизитов банковских счетов после отказа потребителя от услуг при пользовании цифровыми подписками.

Законопроект № 405607-8 был внесен в палату летом 2023 года и принят в первом чтении в сентябре 2024 года.

Из редакции законопроекта ко второму чтению были исключены положения, предусматривающие, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать данные о сроке действия абонентского договора, размере периодического платежа, порядке его определения, сроке уплаты очередного платежа, странице сайта в интернете, где указаны условия отказа от договора. Еще ранее, при доработке законопроекта в первом чтении (перевнесении в новой редакции) была исключен норма о том, что необходимо уведомлять потребителя о предстоящих списаниях за платные цифровые подписки, в том числе осуществляемые периодическими платежами.

В итоге в принятом законе осталась только норма о том, что при оплате услуг в интернете исполнителю запрещено использовать для периодических платежей реквизиты банковского счета или данные электронных средств платежа, если потребитель ранее отказался от их использования. Исполнитель обязан обеспечить приём такого отказа от потребителя, в том числе в электронной форме.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека погибли и трое пострадали при атаке беспилотников на Новороссийск

Песков заявил, что с каждым днем переговорные позиции Киева будут ухудшаться

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Кремле увидели в требованиях Трампа попытку заставить мир покупать нефть в США

Песков выразил несогласие с рядом высказываний Трампа о конфликте РФ и Украины

Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФ

Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФ

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Путин освободил Краснова от должности генпрокурора РФ

Игорь Краснов назначен главой Верховного суда РФ

Игорь Краснов назначен главой Верховного суда РФ
Военная операция на Украине

Кремль заявил о полном обеспечении потребностей СВО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7227 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ68 материалов
Бюджет РФБюджет РФ52 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });