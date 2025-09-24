Госдума приняла закон, уточняющий правила цифровых подписок

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 1 марта 2026 гjlf вводит запрет на использование реквизитов банковских счетов после отказа потребителя от услуг при пользовании цифровыми подписками.

Законопроект № 405607-8 был внесен в палату летом 2023 года и принят в первом чтении в сентябре 2024 года.

Из редакции законопроекта ко второму чтению были исключены положения, предусматривающие, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать данные о сроке действия абонентского договора, размере периодического платежа, порядке его определения, сроке уплаты очередного платежа, странице сайта в интернете, где указаны условия отказа от договора. Еще ранее, при доработке законопроекта в первом чтении (перевнесении в новой редакции) была исключен норма о том, что необходимо уведомлять потребителя о предстоящих списаниях за платные цифровые подписки, в том числе осуществляемые периодическими платежами.

В итоге в принятом законе осталась только норма о том, что при оплате услуг в интернете исполнителю запрещено использовать для периодических платежей реквизиты банковского счета или данные электронных средств платежа, если потребитель ранее отказался от их использования. Исполнитель обязан обеспечить приём такого отказа от потребителя, в том числе в электронной форме.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.