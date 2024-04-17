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Депутаты Госдумы доработали законопроект о списании платы за цифровые подписки

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы доработала и внесла в новой редакции законопроект, который прописывает в законе о защите прав потребителей правила списания периодических платежей при расчетах в интернете.

Законопроект № 405607-8 был внесен в палату еще летом 2023 года и затем дорабатывался с учетом замечаний правительства.

В проекте говорится, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: информацию о сроке действия абонентского договора, размере периодического платежа, порядке его определения, сроке уплаты очередного платежа, странице сайта в интернете, где указаны условия отказа от договора. При этом уточняется, что при отказе потребителя от абонентского договора продавец (исполнитель) не имеет права списывать деньги с банковских счетов потребителя в рамках этого договора, за исключением случаев погашения задолженности по периодическим платежам, возникшей до отказа потребителя от договора.

"Предусматривается, что вне зависимости от даты отказа потребителя от подписки она действует до следующего периодического платежа. Таким образом, если потребитель заплатил за годовую подписку и отказался от нее по истечении 6 месяцев, она продолжает действовать до конца годового периода, при этом ранее уплаченные потребителем средства не возвращаются, за исключением случаев несоответствия содержания услуги заявленным параметрам", - говорится в пояснительной записке.

Действие нового регулирования не распространяется на предоставление дополнительных услуг, связанных с мобильной связью (правоотношения по оказанию контентых услуг).

"Предлагаемые изменения призваны обеспечить защиту базовых прав потребителей на информацию и осознанный выбор, устранив ряд проблем, с которыми может столкнуться потребитель услуг цифровых подписок", - отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Госдума
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