Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Новороссийск возросло до шести

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - После атаки беспилотников на центр Новороссийска, по уточненным данным, пострадали шесть человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в среду.

"По уточненной информации, двое погибли, еще шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу - троих с травмами средней тяжести, еще троих в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По последним данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены семь домов, включая гостиницу. Повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью.

Центр Новороссийска в среду был атакован беспилотниками. Сначала появилась информация о гибели двух человек и о трех пострадавших. Жителей города призвали не выходить из дома. Спасатели работают на месте возгорания кровли одного из многоквартирных домов.

Кроме того, опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Геленджике. Там запретили выход в море для всех видов плавсредств, жителям рекомендовано покинуть пляжи и набережную. Угроза атаки безэкипажных катеров также объявлена в Туапсинском муниципальном округе.