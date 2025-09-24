В Новороссийске после атаки БПЛА загорелась кровля многоквартирного дома

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Новороссийске загорелась кровля многоэтажного жилого дома после атаки БПЛА, сообщила прокуратура Краснодарского края.

"В Новороссийске в результате атаки БПЛА есть пострадавшие (и) погибшие, произошло возгорание кровли многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

На какой площади горит крыша, не уточняется.

Ранее сообщалось, что центр Новороссийска был атакован беспилотниками. По предварительным данным, погибли два человека, еще трое пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Жителей города призвали не выходить из дома.

В АО "Каспийский трубопроводный консорциум - Р" рассказали, что повреждения получил офис компании в Новороссийске. Были ранены два сотрудника КТК.