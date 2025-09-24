Два человека пострадали в Туапсе в результате атаки БПЛА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в результате атаки беспилотников в Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в среду.

Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Повреждений городской инфраструктуры нет.

Ранее глава Туапсинского округа Сергей Бойко призвал жителей и гостей покинуть центральную площадь города и прибрежную часть из-за обнаружения безэкипажных катеров в море и угрозы атаки беспилотников.

Как сообщалось, беспилотниками в среду был атакован центр Новороссийска. Согласно предварительным данным, погибли два человека, еще 11 пострадали. По последним данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены семь домов, включая гостиницу. Также повреждены 20 машин, три из которых сгорели полностью.

Глава города Андрей Кравченко объявил о введения режима ЧС и развертывании пункта временного размещения на базе Технико-экономического лицея.

Кроме того, опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Геленджике. Там запретили выход в море для всех видов плавсредств, жителям рекомендовано покинуть пляжи и набережную. Угроза атаки безэкипажных катеров также объявлена в Сочи.