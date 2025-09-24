Число пострадавших после атаки дронов в Новороссийске возросло до 11

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Новороссийске в среду увеличилось до 11 человек, двое из них в находятся тяжелом состоянии, сообщил глава города Андрей Кравченко.

"Пострадали 11 человек (двое - в тяжелом состоянии, четверо - средней тяжести и пять - легкой степени тяжести). Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались. Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет", - написал Кравченко в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о двух погибших и семи пострадавших, в том числе одном несовершеннолетнем.

Глава города отметил, что экстренные службы, сотрудники правоохранительных органов, а также представители администрации находятся на месте.

Возгорание в многоквартирном доме ликвидировано, проводится обследование территории. После завершения оперативных мероприятий рабочие группы начнут поквартирный обход, чтобы определить ущерб.

"Окажем всю необходимую помощь и поддержку каждому, кто пострадал (...). Городской оперативный штаб координирует действия всех задействованных служб для скорейшего устранения последствий атаки", - добавил Кравченко.

Ранее сообщалось, что центр Новороссийска был атакован беспилотниками. По последним данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены семь домов, включая гостиницу. Также повреждены 20 машин, три из которых сгорели полностью.

Глава города Андрей Кравченко объявил о введения режима ЧС и развертывании пункта временного размещения на базе Технико-экономического лицея.

Кроме того, опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Геленджике. Там запретили выход в море для всех видов плавсредств, жителям рекомендовано покинуть пляжи и набережную. Угроза атаки безэкипажных катеров также объявлена в Туапсинском муниципальном округе.