Портовая инфраструктура Новороссийска после атаки БПЛА на город не повреждена

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Повреждения портовой инфраструктуры и судов в морском порту Новороссийска после атаки БПЛА на город отсутствуют, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Повреждений портовой инфраструктуры и судов в морском порту Новороссийск нет", - сказали в Росморречфлоте.

В среду центр Новороссийска был атакован беспилотниками. По последним данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены семь домов, включая гостиницу. Два человека погибли и еще семеро - пострадали, сообщал оперативный штаб Краснодарского края.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу "ОЗК"), один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна, продолжает работу в штатном режиме.

"Предприятие работает в штатном режиме. Повреждения инфраструктуры терминала нет", - говорил ранее "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Юрий Медведев. Он добавил, что на время атаки сотрудники НКХП были эвакуированы в укрытия.

Все службы Новороссийска переведены в режим повышенной готовности. В городе объявлен режим ЧС, развернуты пункты временного размещения.

Кроме того, опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Геленджике. Там запретили выход в море для всех видов плавсредств, жителям рекомендовано покинуть пляжи и набережную. Угроза атаки безэкипажных катеров также объявлена в Туапсинском муниципальном округе и Сочи.