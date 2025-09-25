Поиск

Глава "Росатома" отметил активизацию обстрелов Запорожской АЭС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Украина усиливает обстрелы ЗАЭС и атомных объектов в Курской области в ответ на активное взаимодействие России с партнерами в ядерной энергетике, в том числе в Европе, заявил глава Росатома Алексей Лихачев ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину. Отрывок интервью журналист выложил в Telegram.

"Последние недели особенно расширяется география этих провокаций. Я думаю, что это своеобразный ответ на нашу активную работу с МАГАТЭ, с нашими партнерами, в том числе в Европе, в атомной энергетике, - сказал Лихачев. - Закономерности совершенно очевидны: после генконференции МАГАТЭ, после наших активных международных встреч за последние дни эта активность (украинские атаки - ИФ) явно возросла".

Отвечая на вопрос о позиции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по поводу последних обстрелов, Лихачев заметил: "Конечно, он в курсе откуда и что летит, сам там бывал неоднократно. Вопрос в другом: что он имеет в рамках право говорить как генеральный директор, а что он имеет право говорить только как человек".

"Как человек он делает вполне адекватные оценки, поверьте мне. У нас с ним впереди завтра очень глубокие консультации. У нас впереди встреча Рафаэля Гросси с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Конечно, все эти вопросы и далеко не только эти мы будем поднимать на этих встречах", - добавил глава Росатома.

"У нас вторые сутки работает Запорожская атомная электростанция на внутреннем энергоснабжении, за счет резервных источников. И, конечно же, большое количество прилетов и по ЗАЭС, и по Энергодару, и по атомным объектам в Курской области", - сказал также Лихачев.

"Пока, слава богу, никаких ущербов нет, ситуация под контролем, но мы делаем все, чтобы минимизировать любые отрицательные эффекты от этих атак", - добавил он.

Алексей Лихачев ЗАЭС Росатом Энергодар МАГАТЭ Украина Запорожская АЭС
