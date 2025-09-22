Один человек ранен в Энергодаре в результате атаки украинских дронов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Украинские военные атаковали беспилотниками город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, есть пострадавший, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в понедельник.

"В результате атаки БПЛА Украины в Энергодаре тяжело ранен сотрудник ЖКХ города", - написал Пухов в своем телеграм-канале.

По его словам, зафиксировано не менее четырех беспилотников ВСУ, они атаковали территорию предприятия ЖКХ. Ранен слесарь предприятия коммунального хозяйства 1962 года рождения, он госпитализирован. Сохраняется угроза повторных атак, добавил глава администрации.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 20 сентября.