Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На газопроводе "Сила Сибири" прошли планово-профилактические работы с 18 по 26 сентября.

"Транспортировка газа, приостановленная на время профилактики, сегодня возобновлена", - сообщает "Газпром".

В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному" маршруту между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью, напоминают российские газовики.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств.

В 2024 году по магистрали экспортировано 31,12 млрд куб. м газа.

1 декабря 2024 года - на месяц раньше изначального срока - суточные поставки " Силе Сибири " были выведены на максимальный контрактный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении).

