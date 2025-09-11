"Газпром" обсуждает поставки труб для крупных строек после подписания меморандума о "Силе Сибири 2"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" на следующую неделю после подписания с Китаем меморандума о мега-проекте "Сила Сибири 2" обсуждает будущие большие стройки с поставщиками самой главной продукции для создания газопроводов - труб большого диаметра.

Глава концерна Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых обсудили ход и перспективы сотрудничества. "В частности, речь шла о производстве и поставке высокотехнологичной трубной продукции ОМК для реализации крупных инвестиционных проектов "Газпрома", - пишут газовики.

2 сентября в Пекине был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток". Маршрут позволит поставлять из РФ транзитом через Монголию 50 млрд куб. м газа в год.

"Сила Сибири 2" является частью масштабного проекта "Восточной системы газоснабжения" (ВСГ), которая объединит с существующей Единой системой газоснабжения центры добычи на Востоке страны и обеспечит подачу сетевого газа в регионы, которые ранее не имели к нему доступа. ВСГ берет начало с гигантского Тамбейского месторождения на севере полуострова Ямал, проходит через Бованенково, Новый Уренгой; ХМАО, Томскую, Кемеровскую области, Красноярский край и в Иркутской области выходит на границу с Монголией.

"Газпром" применит при реализации проекта трубы, рассчитанные на новый уровень рабочего давления - 150 атмосфер.

По заказу компании российские трубные предприятия создали уникальную стальную трубу диаметром 1420 мм класса прочности К70 и освоили ее производство. Трубы нового поколения рассчитаны на рекордное для сухопутных газопроводов рабочее давление - 150 атмосфер (14,7 МПа). Сообщалось, что производство по заказу "Газпрома" освоили все игроки трубного рынка - "Северсталь", "Объединенная металлургическая компания", "Трубная металлургическая компания", "Загорский трубный завод".

Инновационное решение позволяет без существенного изменения металлоемкости газопровода значительно повысить его производительность, требует меньшего количества компрессорных станций. Как результат - оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат при высокой надежности транспортировки газа, отмечают специалисты.

Для строительства газопроводов ВСГ из труб нового поколения уже освоены технологии сварки. Российской промышленностью разработано оборудование для компримирования, очистки и охлаждения газа, способное обеспечивать рабочее давление в 150 атмосфер.