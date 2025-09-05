Поиск

Путин заявил, что цена газа для поставок по "Силе Сибири 2" рассчитывается по той же формуле, как и при поставках в Европу

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Цена поставок газа по новому газопроводу "Сила Сибири 2" рассчитывается по такой же формуле, как при поставках газа в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

При этом он подчеркнул, что цены носят рыночный характер. И они "рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу".

"Формула одна и та же. Но составляющие этой формулы, цены на различные продукты, из которых и складывается цена на газ, они просто разные в разных регионах мира. В Европе это одни цены, в Азии другие. А формула определения цены одна и та же. Она абсолютно рыночная", - заявил Путин.

Новость дополняется

