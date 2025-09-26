В выборах в Госдуму 2026 года без сбора подписей смогут участвовать 12 партий

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В выборах в Госдуму девятого созыва, которые пройдут в сентябре 2026 года, без сбора подписей избирателей смогут участвовать 12 партий, сообщили в Центризбиркоме.

Это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, "Новые люди", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Яблоко", Российская экологическая партия "Зеленые", "Родина", партия "Гражданская Платформа" и "Партия прямой демократии".

Это партии, федеральный список кандидатов которых по результатам последних выборов депутатов Госдумы был допущен к распределению депутатских мандатов; а также список кандидатов которых был допущен к распределению депутатских мандатов хотя бы одного регионального парламента действующего созыва.