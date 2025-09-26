Глава ЦИК сообщила о подготовке способа дистанционного голосования без интернета

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком запустил эксперимент для внедрения и использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в местах, где нет интернета, с помощью спутниковой связи, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Еще одно направление - сейчас работаем с "Бюро 1440" для того, чтобы внедрять дистанционное голосование там, где нет интернета, то есть с помощью спутниковой связи. Мы сейчас с ними выходим на пилотный проект, - сказала она. - Это снимает многие проблемы, и голосование станет еще более доступным".

По словам Памфиловой, комиссия провела несколько пилотных проектов для более удобного и безопасного голосования избирателей в труднодоступных и отдаленных территориях страны.

"У нас 36 регионов, которые имеют статус труднодоступных, удаленных. Где мы обычно добираемся до полярных станций и так далее - там очень сложно все. С учетом этого государство многое делает для того, чтобы добраться до каждого: до оленевода, до полярника, до моряка и так далее. Но один голос там стоит примерно в 400 раз дороже, чем в среднем по России", - отметила Памфилова.

ЦИК, по ее словам, ищет пути и методы, как сделать это голосование более удобным, безопасным и доступным.

"Прошло несколько пилотных проектов у нас: с помощью БПЛА, беспилотных катеров доставляли бюллетени, документацию. Мы опробовали в нескольких (регионах): на Сахалине, в Великом Новгороде", - отметила она.