В Курской области в результате обстрела агрофирмы пострадала работница

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В результате обстрела предприятия в Рыльском районе Курской области ранена сотрудница, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Накануне враг нанёс удар по территории агрофирмы "Рыльская" в селе Макеево Рыльского района. В результате удара пострадала работница предприятия, которая не сразу обратилась за медпомощью. У 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки", - написал он и добавил, что угрозы жизни пострадавшей нет.

