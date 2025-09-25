Житель Курской области пострадал в результате удара БПЛА по машине

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Рыльском районе Курской области мужчину ранило при атаке дрона на автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Во время полевых работ между деревнями Большегнеушево и Поповка вражеский БПЛА нанес удар по автомобилю, в котором находился 51-летний мужчина. У него осколочные ранения груди, левой ноги. В состоянии средней степени тяжести (пострадавший) доставлен в Курскую областную больницу", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Днем ранее, по его словам, была легко ранена 60-летняя жительница Рыжевки Рыльского района. Она находилась недалеко от автомобиля, на который пришелся удар.